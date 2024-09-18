Командование ВСУ перебросило под Кременную в ЛНР мобилизованных, которые массово дезертируют

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской Народной Республики, которые повально дезертируют.
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