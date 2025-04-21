Поезд «Святой Пантелеймон» возвращается в Хабаровский край

Передвижной консультативно-диагностический поезд "Святой Пантелеймон" снова отправляется в районы Хабаровского края, чтобы предоставить жителям отдалённых населённых пунктов доступ к необходимой медицинской помощи.
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