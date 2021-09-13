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Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв

Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв

Более 6 тысяч казаков подали заявления для включения в мобилизационный резерв. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

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Ирина
Нынешние казаки -это БЕЛОказаки ,такие же ,как и те ,кто предали Николая II, предали свою Родину ,и в Гражданскую и Великую Отечественную бежали холуйствовать перед оккупантами России и СССР немцами .
Наталья Андросова
Для чего ? Выборы на носу?
Walery
Навести порядок с националистами в соседних национальных республиках именно казакам по плечу - они нагайками хорошо владеют!

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