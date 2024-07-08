Reuters: Boeing признает вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов своего производства 737 Max в 2018-2019 годах (В 2018-м Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019-м — в Индонезии, в двух катастрофах погибли около 1 тысячи человек), сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Минюста США.