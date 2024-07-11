В Вологде задержали продавца "серых" сим-карт для мошенников

Скриншот видео В Вологодской области сотрудники полиции задержали регионального торгового представителя сотового оператора, который подозревается в незаконной регистрации сим-карт, которые впоследствии продавались в Интернете в том числе и мошенникам.
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