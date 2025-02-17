На Украине призывают лишить брони получателей грантов от USAID

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция «Прекращение бронирования военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи».
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