Путин поблагодарил северокорейских бойцов, освобождавших Курскую область

Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим Корейской Народной АрмииПрезидент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим Корейской Народной Армии, которые помогали освобождать Курскую область от украинских оккупантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)