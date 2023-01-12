6 лайфхаков, чтобы войти в рабочий режим после длительного отдыха

Они позволят вернуться к работе без боли и страданий. Долгие выходные, хоть и благоприятно сказываются здоровье и душевном состоянии, имеют одно негативное свойство — полностью выбивают нас из колеи, а еще начисто сбивают распорядок дня и режим сна.