Лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети Х о том, что военная и финансовая помощь Киеву после решения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен является чистым безумством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии