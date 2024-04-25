РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    ЕС это не состоявшийся союз, где многие политологи не понимают кто выбирал это руководство и кто там главный. Мнения ...Политик Филиппо н...
  • Игорь Петров
    Эксперт Клинцевич...
  • Иван Иванов
    Зайти не проблема а вот выйти это как Бог пошлет,попробуйте дерзните,набейте себе своих шишек,жуки вы навозные,все не...Подполковник США ...

Политик Филиппо назвал Фон дер Ляен безумной, после выделения помощи Украине

Политик Филиппо назвал Фон дер Ляен безумной, после выделения помощи Украине

Лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети Х о том, что военная и финансовая помощь Киеву после решения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен является чистым безумством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
ЕС это не состоявшийся союз, где многие политологи не понимают кто выбирал это руководство и кто там главный. Мнения разные, а входящие страны задаются вопросом, а самостоятельны ли они сегодня в решении вопросов важных их странам. Если Венгрию поддержат и другие, то раскол неминуем!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх