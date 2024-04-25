Политик Филиппо назвал Фон дер Ляен безумной, после выделения помощи Украине

Геннадий Бережнов

ЕС это не состоявшийся союз, где многие политологи не понимают кто выбирал это руководство и кто там главный. Мнения разные, а входящие страны задаются вопросом, а самостоятельны ли они сегодня в решении вопросов важных их странам. Если Венгрию поддержат и другие, то раскол неминуем!