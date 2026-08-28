Занятие по пилатесу и балансу пройдёт в «Саду будущего» 30 августа

В рамках проекта «Лето в Москве» в «Саду будущего» продолжается серия мероприятий от АНО «Геркулес». 30 августа с 16:00 до 18:00 всех желающих приглашают на занятие по пилатесу и балансу на свежем воздухе.
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