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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Занятие по пилатесу и балансу пройдёт в «Саду будущего» 30 августа

Занятие по пилатесу и балансу пройдёт в «Саду будущего» 30 августа

В рамках проекта «Лето в Москве» в «Саду будущего» продолжается серия мероприятий от АНО «Геркулес». 30 августа с 16:00 до 18:00 всех желающих приглашают на занятие по пилатесу и балансу на свежем воздухе.

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