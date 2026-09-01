Путин заявил о законности ударов по военным объектам Украины

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС заявил, что любые военные объекты на Украине, включая британские, являются законной целью для российских ударов.
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