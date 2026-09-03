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Премьер Монголии оценил потенциал проекта поставок газа из России в Китай

Премьер Монголии оценил потенциал проекта поставок газа из России в Китай

Экспорт российского природного газа в Китай через Монголию открывает новые стратегические возможности для экономических отношений трех стран, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026)Экспорт российского природного газа в Китай через Монголию может создать долгосрочную взаимную выгоду для трех стран, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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