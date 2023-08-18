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Вяльбе о шоу с участием лыжников и биатлонистов: «Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом»

Ранее о намерении организовать такое шоу сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

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