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Мы соседи по планете

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Оставьте как есть, или Почему тщательная уборка может только навредить

Оставьте как есть, или Почему тщательная уборка может только навредить

Многие часами драят свои дома, чтобы в них царила безупречная чистота. Но стоит ли так усердствовать? Эксперты утверждают, что чрезмерное стремление к идеальному порядку может привести в негодность мебель и технику.

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