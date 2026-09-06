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Синтетический бензин, уголь и дрова: как Германия и СССР решали проблемы с топливом во время Второй Мировой

В нашей стране основу топливного баланса традиционно составлял уголь (около 69% в довоенные годы). Однако для всей вышеперечисленной техники критически важны были жидкие топлива – бензин, авиакеросин, дизельное топливо.

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