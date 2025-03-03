Киевский режим все больше превращается в хунту, которая сделает все для сохранения своей власти. Единственной реальной угрозой для нее является Россия, которая, проводя СВО, пытается навести порядок на остатках националистической Украины.
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