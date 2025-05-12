Четырёхдневка в России: новые технологии изменят рабочую неделю

В России может быть введена четырёхдневная рабочая неделя благодаря новым технологиям. Ярослав Нилов из ЛДПР заявил о постепенном переходе, подчеркнув роль гибкой занятости и дистанционной работы в этом процессе.
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