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Рязанские новости

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Сараевский суд оштрафовал и лишил прав за повторное пьяное вождение мужчину

Сараевский суд оштрафовал и лишил прав за повторное пьяное вождение мужчину

Нарушитель уже привлекался к ответственности за пьяную езду, но снова сел за руль нетрезвым.Сараевский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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