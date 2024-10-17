«Русские – не чмобики, а страшная орда» – недобитый в «контрнаступе» миномётчик ВСУ

Политнавигатор Артподготовка перед прошлогодним контрнаступлением ВСУ производила впечатление того, что впереди будет лишь выжженная земля до самого Токмака, однако русские отлично подготовились и выдержали удар.
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