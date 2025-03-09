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Несекретные материалы

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Вместо российской: государственный НПЗ Индии закупит нефть в США на долгосрочной основе

Вместо российской: государственный НПЗ Индии закупит нефть в США на долгосрочной основе

Индия собирается получать объемы американской нефти на уровне двухлетнего максимума, в то время как российские поставки упали до двухлетнего минимума после январских санкций США в отношении торговли сырьем.

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Комментарии
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Eduard
Индусы и платить не хотят!
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