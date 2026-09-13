Новые удары по Украине: атакованы Одесса, Николаев и запад страны ВС РФ продолжают наносить удары по Украине, атаки уже давно перешли в разряд кр.
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