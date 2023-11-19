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Эстебан Окон о борьбе с Гасли: «Мне сказали удерживать позицию, но я не знал, что это нужно сделать. Я услышал только слово «позиция»

По словам пилота «Альпин», во время борьбы с напарником Пьером Гасли он не расслышал приказ команды и потому совершил обгон.

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