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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк о Латышонке против «Зенита»: «Надо его поддержать. Забыл перчатки на 2-м голе, поскользнулся – ничего страшного. Такие, как Глушенков, я тоже забивал – они не берутся»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (2:3).

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