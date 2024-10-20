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Царьград

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Кардиолог рассказал как повысить низкое давление в домашних условиях

Кардиолог рассказал как повысить низкое давление в домашних условиях

Изменение положения тела помогает выровнять давление и снизить риск обморока.Низкое артериальное давление, как и высокое, представляет собой угрозу для здоровья.

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