Бабаян: «Сборная Казахстана? У меня контракт с ЦСКА до мая»

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян высказался о своем возможном назначении на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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