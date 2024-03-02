В МО РФ сообщили о невозможности самолетов ВСУ взлететь с аэродромов

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе выполнения задач по дежурству в воздушном пространстве на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов.
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