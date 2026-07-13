NYT: Израиль пытался завербовать экс-президента Ирана Ахмадинежада

Махмуд Ахмадинежад в 2009 году Фото: kremlin.ru Израиль несколько лет пытался завербовать бывшего Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, чтобы затем привести его к власти, но планы Западного Иерусалима не устроили желавшего вернуться к власти в Тегеране политика.