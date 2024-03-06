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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд забил 41 гол за 37 матчей в ЛЧ и догнал Агуэро. Впереди 18 игроков

Нападающий «Манчестер Сити» отличился на 3-й добавленной к первому тайму минуте в матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

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