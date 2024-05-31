В Амурской области с военнослужащими, заключившими первый контракт, состоялись первые занятия по армейской тактической стрельбе

В ходе занятий военнослужащие вели стрельбу из автомата Калашникова на дистанциях до 150 метров по мишеням, имитирующим живую силу условного противника.
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