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Газета.ру

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КСИР: США ждет суровая расплата в случае атак на гражданские объекты Ирана

КСИР: США ждет суровая расплата в случае атак на гражданские объекты Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

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