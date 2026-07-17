КСИР: США ждет суровая расплата в случае атак на гражданские объекты Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.
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