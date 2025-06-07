Выявлена неоднозначная связь между оливковым маслом в рационе и ожирением

Недавние научные исследования проливают свет на потенциальные риски, связанные с потреблением продуктов, богатых олеиновой кислотой — мононенасыщенной жирной кислотой, которая широко содержится в оливковом масле .
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