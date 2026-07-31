БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суета вокруг Каспия: о связи обмеления Каспия со Средним коридором

Суета вокруг Каспия: о связи обмеления Каспия со Средним коридором

Марат НУРГОЖАЕВ Похоже, Москве уже откровенно надоело постоянно выслушивать грязные инсинуации кавказских и центральноазиатских оппозиционных (и не только) персонажей на предмет того, что обмеление Каспийского моря, затрагивающего интересы граничащих с водоёмом России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, якобы тесно связано с резким уменьшением стока воды по Волге.

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