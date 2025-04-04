Над Московским регионом сбили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.Ночью для обеспечения безопасности временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, на запасные аэродромы ушли 22 самолета.
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