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Неожиданный поворот Верховного суда: почему оправдание дроппера не стало индульгенцией для продавцов банковских карт

Когда в лентах правовых новостей появилась информация об определении Верховного суда по делу о дроппере, первая реакция у многих была почти сенсационной.

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