В ЦБ рассказали о преимуществах цифрового рубля для бизнеса

Введение цифрового рубля создает ряд преимуществ для бизнеса. Об этом заявила замглавы Центробанка России Зульфия Кахруманова, передает KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Все виноваты, кро...
- В Варшаве оскверн...
- В В восьми отраслях...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым