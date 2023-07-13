Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

Переводы из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию в мае упали на треть впервые с марта 2022 года, когда число транзакций увеличилось на фоне отъезда граждан из страны и карточного туризма, сообщает РБК.
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