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Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

Переводы из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию в мае упали на треть впервые с марта 2022 года, когда число транзакций увеличилось на фоне отъезда граждан из страны и карточного туризма, сообщает РБК.

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