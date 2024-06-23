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Новости экономики России

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OpenAI приобрел стартап Rockset

Компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, приобрела стартап Rockset, занимающийся поиском и анализом баз данных, чтобы обеспечить лучшую инфраструктуру для своих корпоративных продуктов, пишет Reuters со ссылкой на заявления компании.

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