От Покровска — до Днепропетровска: западные и украинские СМИ опасаются наступления армии РФ на Днепропетровскую область

«В случае захвата Покровска у России будет два основных варианта развития наступления — продвижение на запад, в малонаселённые равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны, и продвижение на север, в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться, но это позволит Москве оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области», — приводит мнение аналитиков агенство Reuters.