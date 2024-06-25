Почему они не слушаются: 4 опасные причины синдрома беспокойных ног

Если в покое, преимущественно вечером или ночью, человек страдает от неприятных симптомов в ногах — от легкого покалывания и жжения до невозможности найти удобную позу и необходимости постоянно изменять положение тела, — это говорит о синдроме беспокойных ног.
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