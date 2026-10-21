Списанный топливозаправщик KC-10 Extender впервые вернулся в небо после двух лет на авиационном кладбище / © Maxim Loshak В период с 1979 по 1987 год ВВС США получили в общей сложности 60 заправщиков Extender.
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