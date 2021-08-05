13 доказательств того, что наряды принцессы Дианы актуальны и сегодня

Образы, которые носила Диана в 80–90-е годы, остаются актуальными и сейчас. В силу времени многое изменилось, однако некоторые фишки, которые можно было заметить в нарядах принцессы Уэльской, появляются и в гардеробах современных знаменитостей.
Образы, которые носила Диана в 80–90-е годы, остаются актуальными и сейчас. В силу времени многое изменилось, однако некоторые фишки, которые можно было заметить в нарядах принцессы Уэльской, появляются и в гардеробах современных знаменитостей.
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