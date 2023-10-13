Денис Грибов: «Россия помогает Киргизии в повышении квалификации педагогов»

В городе Ош (Киргизская Республика) на полях 3-го Форума ректоров вузов Киргизии и России прошла рабочая встреча заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова с Министром образования и науки Киргизской Республики Догдуркул Кендирбаевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии