Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Денис Грибов: «Россия помогает Киргизии в повышении квалификации педагогов»

Денис Грибов: «Россия помогает Киргизии в повышении квалификации педагогов»

В городе Ош (Киргизская Республика) на полях 3-го Форума ректоров вузов Киргизии и России прошла рабочая встреча заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова с Министром образования и науки Киргизской Республики Догдуркул Кендирбаевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх