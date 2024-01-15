Сердце-биоробот перекачивает искусственную кровь и имитирует сердечный ритм

Исследователи сосредоточились на митральной регургитации — заболевании, при котором клапан между левыми камерами сердца не закрывается должным образом, что приводит к негерметичности сердечного клапана, при котором кровь может течь в обратном направлении.
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