Выжившая: ЦАХАЛ расстреливал заложников, с которыми довольно "гуманно" обращались палестинцы

Иллюстрация- "Нетаньяху боится своих солдат!", где во время встречи Нетаньяху с солдатами и офицерами израильской армии у последних отобрали магазины для оружия! Израильские солдаты «без вопросов» расстреливали израильских мирных жителей, рассказала по радио во взрывном интервью выжившая в кибуце.