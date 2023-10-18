Выжившая: ЦАХАЛ расстреливал заложников, с которыми довольно "гуманно" обращались палестинцы

Иллюстрация- "Нетаньяху боится своих солдат!", где во время встречи Нетаньяху с солдатами и офицерами израильской армии у последних отобрали магазины для оружия! Израильские солдаты «без вопросов» расстреливали израильских мирных жителей, рассказала по радио во взрывном интервью выжившая в кибуце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии