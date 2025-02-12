Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Гурулев разоблачил фейк про воду и ждунов. Андрей Гурулев заявил, что видеообращение с его участием — вымысел.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Гурулев разоблачил фейк про воду и ждунов. Андрей Гурулев заявил, что видеообращение с его участием — вымысел.
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