Футбольный турнир для работников администрации, правительства и депутатов прошел в Нижнем Новгороде

18 октября закончился футбольный турнир среди работников структурных подразделений Правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, депутатов и работников аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.
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