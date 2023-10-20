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Нижегородская правда

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Футбольный турнир для работников администрации, правительства и депутатов прошел в Нижнем Новгороде

18 октября закончился футбольный турнир среди работников структурных подразделений Правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, депутатов и работников аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.

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