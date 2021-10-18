Депутат Заксобрания Панов обсудил ПДД для электросамокатов и средства СИЗ в транспорте

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов принял участие в рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», в котором высказался на тему введения ПДД для электросамокатов и системы распознавания лиц в общественном транспорте.