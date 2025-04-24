Международный форум Союзного государства «Великое наследие - общее будущее» Форум состоится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
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Международный форум Союзного государства «Великое наследие - общее будущее» Форум состоится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
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