Следователями УТ МВД России по ДФО окончено производство по уголовному дело о мошенничестве с топливом, на сумму свыше 100 млн рублей

Во Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от представителей одной из крупнейших компаний по добыче угля на Дальнем Востоке о факте хищения денежных средств в сумме порядка 83 миллионов рублей, переведенных, как предоплата за поставку топлива для эксплуатируемой техники.