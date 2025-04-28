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Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в крошечном бикини

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в крошечном бикини

Британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

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